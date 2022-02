Mother 3: Ehemaliger Producer will das Spiel gerne endlich lokalisiert sehen

Vor über 15 Jahren erschien in Japan Mother 3 für Game Boy Advance. Es wurde nie offiziell lokalisiert, obwohl Fans ausdauernd und beständig danach fragen. Jetzt, da Mother (Earthbound Beginnings) und Mother 2 (Earthbound) auf Nintendo Switch verfügbar sind, wird auch das Thema „Mother 3“ (natürlich) wieder aktuell.

Niemand geringeres als der damalige Producer Shinichi Kameoka schaltet sich nun ein. In einem Interview mit NintendoEverything sagte er, er würde ebenso wie die Fans gerne eine Veröffentlichung von Mother 3 in Nordamerika und Europa sehen. „Als ein Liebhaber von Videospielen warte ich weiterhin darauf, dass Mother 3 weltweit erscheint“, so Kameoka.

Tja, wie stehen die Chancen dafür? Schlecht, so muss man annehmen. Aber nichts ist unmöglich. Square Enix lokalisiert nach zig Jahren erstmals Live A Live und spendiert sogar eine HD2D-Optik. Schon zuvor hatte man mit Actraiser Renaissance einen kleinen Trend begonnen, der kürzlich auch in einem Chrono-Cross-Remaster gipfelte. Auch dieses Spiel erhält neue Lokalisierungen.

Wieso also nicht Mother 3?

via VGC, Bildmaterial: Mother 3, Nintendo