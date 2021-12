Pokémon Entwicklungen: Die fünfte Folge des Jubiläums-Anime jetzt kostenlos ansehen

Anlässlich des 25. Geburtstags von Pokémon präsentiert The Pokémon Company eine Kurz-Anime-Serie. Die ersten vier Folgen von Pokémon: Evolutions (deutsch: Pokémon: Entwicklungen) sind bereits verfügbar.

Heute veröffentlichte The Pokémon Company nun die fünfte Folge! Die Episode „Der Rivale“ spielt diesmal in der Sinnoh-Region, passend zur Veröffentlichung von Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Jede Folge ist einer der acht Regionen gewidmet. So geht es weiter:

Egal, wie schnell ihr lauft, eure Rivalen sind euch immer einen Schritt voraus und drängen euch, eure Fähigkeiten zu verbessern. Irgendwann müsst ihr euch eurem Rivalen auf eurer Reise stellen … für Barry ist dieser Zeitpunkt gekommen.

Den Abschluss bietet kurz vor Weihnachten also Kanto, wo alles begann. Ihr könnt den Anime entweder bei YouTube oder aber bei Pokémon TV kostenlos schauen. Pokémon TV ist seit einigen Tagen auch für Nintendo Switch verfügbar.

Bildmaterial: Pokémon: Entwicklungen, The Pokémon Company