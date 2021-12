Neue „3 für 2“-Aktion mit Blockbustern für Konsolen und PCs gestartet

Media Markt und Saturn überraschen uns heute mit einer brandneuen „3 für 2“-Aktion zu Videospielen. Die Aktion läuft bis zum 18. Dezember und ab einem Warenkorbwert von 59 Euro, den ihr hier erreichen solltet, bezahlt ihr keine Versandkosten. Die beliebtesten Spiele sind oft schnell vergriffen, also schaut gleich mal rein:

Gleich vorweg: Auf Switch-Spiele müsst ihr leider verzichten. Aber auch die Auswahl an Spielen für PlayStation und Xbox sowie PCs ist beachtlich.

Und insbesondere bei PS5-Spielen kann man derzeit noch gut sparen, denn die sind ziemlich preisstabil. Mit einigen Ausnahmen waren sie das sogar über die Black-Friday-Woche.

Ghost of Tsushima – Director’s Cut, Death Stranding – Director’s Cut, der Mehrspielerhit Deathloop, Far Cry 6, Ratchet & Clank: Rift Apart, Tales of Arise, die Cosmic Deluxe Edition von Guardians of the Galaxy oder die üblichen Verdächtigen wie Demon’s Souls und Spider-Man: Miles Morales laden zum bündeln ein.

So funktioniert es

Wählt wie immer drei der teilnehmenden Produkte aus und legt sie in den Warenkorb. Der Preisabzug in Höhe des Preises des günstigsten der drei Artikel wird wie immer im Warenkorb erfolgen.

Es gilt also, drei einigermaßen preislich gleichwertige Produkte zu finden. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern. Seid Ihr fündig geworden?

Bildmaterial: The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED