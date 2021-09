Pokémon Entwicklungen: Die zweite Folge des Jubiläums-Anime jetzt kostenlos ansehen

Anlässlich des 25. Geburtstags von Pokémon präsentiert The Pokémon Company in den nächsten Monaten eine Kurz-Anime-Serie. Die erste Folge von Pokémon: Evolutions (deutsch: Pokémon: Entwicklungen) ist bereits seit etwa zwei Wochen verfügbar.

Heute veröffentlichte The Pokémon Company nun die zweite Folge! Die Episode „Die Mondfinsternis“ spielt diesmal in der Alola-Region. Jede Folge ist einer der acht Regionen gewidmet. So geht es weiter:

7. Oktober 2021: „Der Hellseher“ in der Kalos-Region

21. Oktober 2021: „Der Plan“ in der Einall-Region

2. Dezember 2021: „Der Rivale“ in der Sinnoh-Region

9. Dezember 2021: „Der Wunsch“ in der Hoenn-Region

16. Dezember 2021: „Die Show“ in der Johto-Region

23. Dezember 2021: „Die Entdeckung“ in der Kanto-Region

Voller Entschlossenheit und Mut gelobt Lilly, ihre Mutter zu retten und ihren Freund Wölkchen zurückzuholen! Aber sei stark, Lilly – eine unheilvolle Präsenz scheint am Horizont aufzutauchen…

Den Abschluss bietet kurz vor Weihnachten also Kanto, wo alles begann. Ihr könnt den Anime entweder bei YouTube oder aber bei Pokémon TV kostenlos schauen. Pokémon TV ist seit einigen Tagen auch für Nintendo Switch verfügbar.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Pokémon: Entwicklungen, The Pokémon Company