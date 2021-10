Pokémon Entwicklungen: Die vierte Folge des Jubiläums-Anime jetzt kostenlos ansehen

Anlässlich des 25. Geburtstags von Pokémon präsentiert The Pokémon Company in den nächsten Monaten eine Kurz-Anime-Serie. Die ersten drei Folgen von Pokémon: Evolutions (deutsch: Pokémon: Entwicklungen) sind bereits verfügbar.

Heute veröffentlichte The Pokémon Company nun die vierte Folge! Die Episode „Der Plan“ spielt diesmal in der Einall-Region. Jede Folge ist einer der acht Regionen gewidmet. So geht es weiter:

Ein unheilvoller Plan, der sowohl Menschen als auch Pokémon manipuliert, wurde verwirklicht! Die Intrigen von G-Cis nehmen Gestalt an, aber was bedeutet das für das Schicksal von Einall? Schaut euch Folge 4 von Pokémon: Entwicklungen an, um es herauszufinden!

Den Abschluss bietet kurz vor Weihnachten also Kanto, wo alles begann. Ihr könnt den Anime entweder bei YouTube oder aber bei Pokémon TV kostenlos schauen. Pokémon TV ist seit einigen Tagen auch für Nintendo Switch verfügbar.

Bildmaterial: Pokémon: Entwicklungen, The Pokémon Company