Das nächste 3D-Mario soll laut Miyamoto die Serie „auf neue Weise erweitern“

Nur weniges ist so sicher wie das nächste Super Mario. Die Switch ist mit Mario-Spielen schon ganz gut bedient. Das gelungene Super Mario Odyssey existiert ebenso wie Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, das für viele Switch-SpielerInnen ebenfalls ein neues Spiel war.

Geschenkt, dass Nintendo ganz sicher schon am nächsten 3D-Mario tüftelt. Bei einer Fragerunde im Anschluss an die Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen wurde Shigeru Miyamoto zu einem neuen Super-Mario-Abenteuer befragt. Dabei ging es konkret um den Unterschied zwischen den 2D- und 3D-Spielen der Serie.

„Lassen Sie mich es erklären, indem ich den Hintergrund für die Entwicklung des Wii-Spiels New Super Mario Bros. Wii erläutere, das 2009 veröffentlicht wurde“, wird Miyamoto zitiert. „Zu dieser Zeit fühlte es sich so an, als ob es jedes Mal, wenn wir einen neuen Teil der Super-Mario-Serie erschufen – die inzwischen auch auf 3D erweitert wurde –, komplizierter wurde.“

Balance zwischen neuen Elementen und Spaß

Und damit meint er nicht etwa die Arbeit am Spiel, sondern den Schwierigkeitsgrad für SpielerInnen. Denn: „Nach der Veröffentlichung von Super Mario Galaxy im Jahr 2007 war das Ziel, ein zugänglicheres 3D-Super-Mario-Spiel [sic] zu entwickeln. Das Ergebnis war New Super Mario Bros. Wii, ein simpler Mario-Side-Scroller, der auch von ganz neuen SpielerInnen einfach gespielt werden konnte“, so Miyamoto. „Dies führte später zur Veröffentlichung eines noch simpleren Spiels: Super Mario Run“, erklärt Miyamoto.

„Bei der Entwicklung neuer Software streben wir danach, neue Elemente einzubauen, aber gleichzeitig auch Anfängern Spaß zu bereiten. In letzter Zeit haben Menschen aller Generationen Super Mario Odyssey genossen“, so Miyamoto.

Offenbar fühlt man sich hier in Sachen Balance zwischen Schwierigkeitsgrad, neuen Elementen und Spielspaß bestätigt. „Daher möchten wir in Zukunft versuchen, 3D-Mario-Spiele auf neue Weise zu erweitern.“ Was meint ihr, erleben wir das nächste 3D-Mario noch auf der Switch?

