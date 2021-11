Noch etwa fünf Jahre: Nintendo sieht die Switch erst in der Mitte ihres Lebenszyklus

Erinnert ihr euch noch an die Gerüchte um eine Nintendo Switch Pro? Letztlich bekamen wir die Nintendo Switch OLED-Modell. Die Sehnsüchte der Nintendo-Fans nach einer technisch stärkeren Konsole sind natürlich begründet. Die Kluft zu Xbox und PlayStation wird immer größer und auch wenn das derzeit noch kein Problem ist, kann es durchaus eines werden.

Dass Nintendo schon an einer Konsole der „nächsten Generation“ arbeitet, das wissen wir. Auch, dass sie irgendwann in diesem Jahrhundert erscheinen soll. Auf die nächsten drei bis vier Jahre solltet ihr dabei aber wohl nicht wetten.

Wie Shuntaro Furukawa in einer Fragerunde am Rande der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen sagte, sieht Nintendo die Switch erst bei der Hälfte der Lebenszeit. „Über das nächste Spielsystem können wir uns derzeit noch nicht äußern“, so Furukawa kurz angebunden auf eine entsprechende Frage.

Danach führt er aus: „Es ist das fünfte Jahr seit der Einführung von Nintendo Switch und der gesamte Hardware-Abverkauf hat die 90-Millionen-Grenze überschritten. Wir sehen das System in der Mitte seines Lebenszyklus.“

Mal hart nachgerechnet: 2026 ginge die Switch dann langsam auf ihr Ende zu. Bis dahin kann noch viel passieren. Vor allem aber will man bis dahin noch eine ganze Reihe Switch-Konsolen absetzen.

Switch für jeden Spiel- und Lebensstil

„Die Einführung des OLED-Modells hat zusätzlich zum Verkaufsmomentum beigetragen. Wir bieten Verbrauchern jetzt drei Switch-Modelle an, die jeweils zu ihrem Spiel- und Lebensstil passen, sowie eine breite Palette an Software“, so Furukawa.

„Wir glauben, dass damit ein Fundament für Wachstum gelegt ist, das über den üblichen Hardware-Lebenszyklus hinausgeht“, sagt Furukawa weiter. Wohl wissend, dass ein bis zu zehnjähriger Hardware-Zyklus durchaus unüblich wäre.

Was meint ihr, will sich Nintendo hier nur nicht in die Karten schauen lassen und die Switch eher totsagen als nötig? Oder erwarten uns tatsächlich noch vier bis fünf blühende Switch-Jahr?

via Nintendo, Bildmaterial: Nintendo