Uncharted-Film: Sony zeigt uns den ersten Trailer und Tom Holland als Nathan Drake

Sony hat den offiziellen Trailer zum Uncharted-Film veröffentlicht, nachdem gestern bereits Leaks durch das Internet geisterten. Das zweieinhalb-minütige Video nimmt euch erwartungsgemäß mit auf eine actionreiche Achterbahnfahrt.

In den Hauptrollen sehen wir Tom Holland als Nathan Drake und Mark Wahlberg als Victor Sullivan. Tom Holland sieht ein wenig jung aus für Nathan Drake, aber das hat natürlich seine Gründe.

Es handelt sich um eine Prequel-Story zu den Videospielen. Wir lernen Nathan Drake als jungen Schatzjäger kennen, der von seinem Mentor Victor Sullivan lernt.

Der Film entsteht unter der Leitung von Ruben Fleischer, der in einem Blogbeitrag bei Naughty Dog schreibt, man wolle damit sowohl Hardcore-Fans als auch Newcomer ansprechen. Spricht der erste Trailer euch an?

Am 18. Februar 2022 soll Uncharted in den Kinos anlaufen. Etwa im gleichen Zeitraum wird Sony die Sammlung Uncharted: Legacy of Thieves Collection veröffentlichen. Sie besteht aus Uncharted 4: A Thief’s End und der Erweiterung The Lost Legacy und soll für PS5 und PCs erscheinen.

Der erste Trailer zu Uncharted – Englisch

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Deutsch

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Uncharted, Sony Pictures