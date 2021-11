PlayStation PC: Sony hat jetzt ein eigenes Label für den weiteren PC-Vorstoß

Dass Sony nach und nach mehr Spiele für PC-Steam veröffentlicht, die mal PlayStation-exklusiv waren, schmeckt nicht allen Fans. Die PC-Taktik von Sony ist kein Geheimnis, vielmehr offiziell.

Und es ist auch nicht so, als würde man PlayStation-Fans etwas wegnehmen. Alle PC-Portierungen, die Sony bislang veröffentlicht hat, haben ihre „Schuldigkeit“ getan. Mitunter wurden sie sogar allen PlayStation-Fans geschenkt, wie beispielsweise Horizon Zero Dawn.

Der nächste PC-Neuzugang heißt God of War und falls jemand noch nicht glaubt, dass es so weitergeht: Sony hat nun auch ein eigenes PC-Label. „PlayStation PC“ ist erstmals auf den Steam-Seiten aufgetaucht, wo „PlayStation PC LLC“ jetzt als Publisher von God of War und Co. gelistet wird.

Das Trademark dazu hatte Sony schon im April 2021 angemeldet, wie VGC berichtet. Vielleicht eine Formalität, aber auch ein Signal: Die Veröffentlichungen für PCs werden sich fortsetzen. Das verriet Sony-Präsident und CEO Jim Ryan im Interview mit GQ schon vor einiger Zeit.

Viel zu holen im PC-Universum

Es bestünde demnach die Möglichkeit, großartige Spiele einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. So könne man die Wirtschaftlichkeit fördern in Zeiten, in denen Spiele-Entwicklung immer teurer wird. Die SIE Worldwide Studios holten sich für diese Arbeit perspektivisch vor einiger Zeit auch PC-Port-Spezialist Nixxes Software ins Boot.

Macht alles durchaus Sinn, wenn man sich die Zahlen ansieht, die Analyst Mat Piscatella dazu parat hat. Demnach würden in den USA nur ein Drittel der PC-SpielerInnen auch eine PS4 besitzen und nur 8 Prozent eine PS5. Da gibt es also etwas zu holen.

