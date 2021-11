Final Fantasy VII: The First Soldier lässt euch nun auch als Wedge, Biggs und Jessie spielen

Über eine Million Mal wurde Final Fantasy VII: The First Soldier bereits heruntergeladen und Square Enix versucht aktuell mit verschiedenen Mitteln, diese Zahl weiter hochzuschrauben. Bei Free-to-Play-Spielen eignen sich dafür natürlich vor allem Kostüme und Updates.

Das neueste Update fügt dem Spiel die Mimic-Materia hinzu. Sie ermöglicht es SpielerInnen, sich in Cloud zu verwandeln. Nach der Verwandlung kann man auch einige seiner charakteristischen Fähigkeiten nutzen.

Um die Mimic-Material zu bekommen, müssen SpielerInnen aber einen herausfordernden Feind besiegen: Anomalien auf den Glitch-Feldern. Schafft ihr das, könnt ihr euch mit der Mimic-Material in Cloud verwandeln und für begrenzte Zeit höher springen, euch schneller bewegen und Limit Breaks anwenden.

Darüber hinaus fanden weitere beliebte Charaktere ihren Weg in das Spiel, das eigentlich 30 Jahre vor der Handlung des Originals ansetzt: Jessie, Wedge und Biggs. Zu ihnen gibt es nun für begrenzte Zeit Kostüme, die ihr euch für je 1.000 Shinra-Credits in den Ingame-Stores kaufen könnt.

The First Soldier spielt 30 Jahre vor der Hauptgeschichte

Shinra hat gerade das Soldier-Programm begonnen und die SpielerInnen trainieren nun in Schlachten mit dem Ziel, dieses erfolgreich zu beenden. Hier knüpft dann das Gameplay von The First Soldier an. Letztlich soll sich das alles dank Controller-Support wie auf einer Konsole anfühlen.

Ihr könnt euch Final Fantasy VII: The First Soldier jetzt im App Store und bei Google Play herunterladen. Bei der Monetarisierung soll sich The First Soldier an Fortnite und Co. orientieren.

via Siliconera (2), Bildmaterial: Final Fantasy VII: The First Soldier, Square Enix, Ateam