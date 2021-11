Final Fantasy VII: The First Soldier feiert eine Million Downloads mit einer Belohnung

Nur zwei Tage nach der Veröffentlichung von Final Fantasy VII: The First Soldier kann das Mobile-Game auf eine Million Downloads weltweit zurückblicken. Das gab man bei Twitter bekannt.

Ihr könnt euch Final Fantasy VII: The First Soldier jetzt im App Store und bei Google Play herunterladen. Bei der Monetarisierung soll sich The First Soldier an Fortnite und Co. orientieren.

Für die erreichten Vorabregistrierungen winkt allen SpielerInnen zum Start ein Shinra-Skin für ein Motorrad. Für die erreichte Million Downloads erhalten alle SpielerInnen außerdem das Shinra Pack Tickets (3x) sowie das Chocobo Feed Set (2x).

Das Chocobo Feed Set könnt ihr auf der Chocobo-Farm einsetzen. Bis zu sieben Chocobos könnt ihr dort gleichzeitig unterhalten und sie füttern, um Statistiken wie Geschwindigkeit und HP zu erhöhen.

The First Soldier spielt 30 Jahre vor der Hauptgeschichte

Shinra hat gerade das Soldier-Programm begonnen und die SpielerInnen trainieren nun in Schlachten mit dem Ziel, dieses erfolgreich zu beenden. Hier knüpft dann das Gameplay von The First Soldier an. Letztlich soll sich das alles dank Controller-Support wie auf einer Konsole anfühlen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Final Fantasy VII: The First Soldier, Square Enix, Ateam