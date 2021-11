Verkaufszahlen in Deutschland: FIFA 22 und Far Cry 6 werden für Oktober ausgezeichnet

Im Oktober gehen japanische Spiele bei den Game Sales Awards leer aus. Der Branchenverband zeichnet FIFA 22 mit einem Sonderpreis für 500.000 in Deutschland verkaufte Einheiten sowie Far Cry 6 mit einem Platin-Award für 200.000 verkaufte Spiele aus.

Es ist der erste von sicherlich wieder mehreren Sonderpreisen für FIFA 22. Um diesen Award spielen nur die ganz Großen mit, darunter auch Animal Crossing: New Horizons. Daneben erhielt Cyberpunk 2077 auch den Sonderpreis.

Das heißt im Umkehrschluss leider auch: Metroid Dread verpasste die 100.000 in Deutschland im Oktober ebenso wie Mario Party Superstars oder Guardians of the Galaxy, die allerdings erst zum Monatsende erschienen sind. Viel kann für Metroid Dread nicht gefehlt haben, denn in den kumulierten Monatscharts geht der Switch-Titel direkt hinter Far Cry 6 ins Ziel.

Wie gut sind diese Zahlen im Vergleich?

Viele von euch fragen bei den Zahlen des game Sales Awards immer wieder, ob das nun viel oder wenig sei. Schon 200.000 Einheiten sind sehr viel. Der Platin-Award ist nicht umsonst der Platin-Award, nur wenige Spiele erreichen in Deutschland die notwendigen Zahlen, viele davon auch erst kumuliert nach Monaten.

Ein Spiel vom Kaliber The Last of Us Part II holt natürlich Platin, aber dann ist auch erstmal einige Monate lang Ruhe. Blockbuster wie Kingdom Hearts III oder Resident Evil 2 Remake hingegen haben es bisher „nur“ zum Gold-Award geschafft, der 100.000 verkaufte Einheiten bedeutet. Final Fantasy XV schaffte damals ebenfalls Platin.

