Es wird ernst: Neue Hinweise auf Chrono Cross Remaster sind aufgetaucht

Im September sorgte ein Datamining-Fund bei GeForce Nvidia Now für Aufsehen. Die lange Liste der Spiele, die dabei gefunden wurde, gab unter anderem ein Final Fantasy IX Remake, ein Remaster von Final Fantasy Tactics und eines zu Chrono Cross her.

Die weitere Chrono-logie der Ereignisse könnt ihr hier nachvollziehen. Zuletzt fand die Sache in einer Behauptung von XboxEra ihren Höhepunkt, wonach das Chrono Cross Remaster für mehrere Plattformen in Entwicklung sein soll.

Nun gibt es neue Ereignisse. Am Wochenende machte bei Reddit bereits die Runde, dass das Mobile-Game Another Eden: The Cat Beyond Time and Space ganz offensichtlich in Kürze eine Chrono-Cross-Kollaboration starten wird. Das ging aus Datamining-Funden hervor. Publisher WFS machte die Sache jetzt offiziell.

Zumindest halboffiziell. WFS veröffentlichte einen Teaser zur Kollaboration, der nach den Datamining-Funden allerdings ziemlich eindeutig als Chrono-Cross-Hinweis gedeutet wird. Am 4. Dezember um 10 Uhr deutscher Zeit wird man die Inhalte der Kollaboration mit Square Enix vorstellen. Teil davon sollen die Charaktere Kid, Serge und Harle sein.

Eine solche Kollaboration mit einem über 20 Jahre alten Spiel könnte zum jetzigen Zeitpunkt natürlich purer Zufall sein. Aber wahrscheinlicher scheint es, dass die Kollaboration aus einem konkreten Anlass gefeiert wird.

Masato Kato arbeitete auch am Original

Chrono Cross wurde einst übrigens von Masato Kato als Director und Writer betreut. Eben jener Masato Kato, der jetzt auch Director und Writer von Another Eden ist. Und falls die bisherigen Hinweise noch nicht reichen: Auch Gematsu hat „gehört“, dass ein Chrono Cross Remaster in Arbeit ist.

Kleine Feinheit: XboxEra spricht (ebenso wie Gematsu) von Chrono Cross Remaster, während VGC schon im Oktober von einem großen „Remake“ schrieb. Das sind bekanntlich zwei unterschiedliche Dinge, aber besonders in Japan werden die Begrifflichkeiten gerne mal vermischt.

Fans sollten wohl zunächst von einem klassischen Remaster ausgehen, aber Square Enix hat auch schon mit hochwertigen Remakes alter Titel wie zu Trials of Mana überrascht. Wie es aussieht, werden wir schon bald mehr erfahren.

Bildmaterial: Chrono Cross, Square Enix