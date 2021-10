Digimon Survive: Das neue Digimon-Abenteuer ist jetzt auch offiziell verschoben

Nachdem Digimon Survive in den letzten Wochen und Monaten bei mehreren Alterseinstufungsbehörden aufgetaucht ist, hatten Fans eigentlich allerhand Hoffnung geschöpft. Heute gibt es einen kleinen Dämpfer.

Aber angesichts des Kalenderjahres, das sich dem Ende neigt, darf eigentlich niemand überrascht sein. Digimon Survive wurde nun auch offiziell auf 2022 verschoben, wie man bei Twitter verkündete. Die Verschiebung war schon vor Wochen durch einen Geschäftsbericht von KOEI Animation bekannt geworden.

Dazu verbreitete Producer Habu Kazumasa eine knappe Botschaft, die allerdings kaum Rückschlüsse zulässt. Man brauche zusätzliche Entwicklungszeit und wolle die Qualität des Spiels verbessern.

Ursprünglich sollte Digimon Survive übrigens schon 2019 erscheinen. Dass dies nicht klappen würde, bemerkte man bereits im Sommer 2019, als das Spiel auf 2020 verschoben wurde. Seht unten noch einmal den ursprünglichen Ankündigungstrailer. Ob das Spiel tatsächlich noch so aussieht, werden wir wohl erst noch lernen müssen.

Die Pläne für Digimon Survive

Die Charaktere von Digimon Survive wurden von Uichi Ukumo designt, die Musik von Tomoki Miyoshi komponiert. Kämpfe werden in 2D ausgetragen, und zwar in einem taktischen Kampfsystem, was für die Digimon-Serie durchaus neu ist. Die Unterhaltungen finden in Visual-Novel-Optik mit 2D-Illustrationen statt.

Bildmaterial: Digimon Survive, Bandai Namco, Witchcraft