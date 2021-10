25 Jahre Lara Croft: Square Enix schenkt euch Rise of the Tomb Raider

Nachdem Square Enix und Crystal Dynamics im März bei Square Enix Presents den Auftakt zu den Feierlichkeiten rund um den 25. Geburtstag von Lara Croft eingeläutet haben, geht es heute weiter.

Gemeinsam wird man euch Rise of the Tomb Raider schenken! Um das Spiel zu beanspruchen, benötigt ihr allerdings Amazon Prime. Das Spiel gibt es nämlich bei Prime Gaming, das ihr automatisch abonniert habt, wenn ihr Prime habt.

Dort könnt ihr euch das Spiel vom 1. bis zum 14. November 2021 abholen.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Aktuell könnt ihr euch noch die Oktober-Games abholen, dazu zählen u. a. Star Wars: Squadrons, Alien: Isolation und Ghostrunner.

Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*. Darüber hinaus sind zahlreiche Tomb-Raider-Games auf diversen Plattformen ab sofort im Angebot. Dazu führt Square Enix aus:

Als Teil der Feier des 25. Jubiläums von Tomb Raider sind viele Spiele und Add-ons auf Steam, Humble Bundle, Green Man Gaming, GOG.com, im Square Enix Store, im Xbox Games Store und im PlayStation Store mit bis zu 89% rabattiert. Interessierte SpielerInnen können im Online-Store ihrer Wahl nachsehen, welche Angebote auf der jeweiligen Plattform verfügbar sind, wenn sie den Suchbegriff „Tomb Raider“ eingeben.

Neue Details auch zur Anime-Serie

Neue Details gibt es heute auch zur im März angekündigt Netflix-Anime-Serie. Sie entsteht in Zusammenarbeit mit Legendary Television und Powerhouse Animation, dem Studio hinter Castlevania.

Wir wussten bereits, dass Hayley Atwell (Captain America, Mission: Impossible 7) der Abenteurerin Lara Croft ihre Stimme leiht. Heute kündigte man an, dass Allen Maldonado (Heels, The Wonder Years) Teil ebenfalls „der Besetzung ist und Tech-Experte und Kollege Zip seine Stimme leiht“. Earl Baylon übernimmt außerdem wieder die Rolle aus dem Videospiel „als einer von Laras zuverlässigsten Freunden und die Stimme der Vernunft“: Jonah Maiava.

Die Animationsreihe spielt nach den Ereignissen der extrem erfolgreichen „Survivor“-Trilogie, die in Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) und Shadow of the Tomb Raider (2018) erzählt wird und präsentiert das nächste Kapitel der reisenden Heldin und legendären Tomb-Raider-Abenteurerin. Eine Rolle, die ihr stets vorherbestimmt war. Fünfundzwanzig Jahre nach Erscheinung ihres ersten Spiels erkundet Lara weiter neue Gebiete.

Bildmaterial: Rise of the Tomb Raider, Square Enix