Digimon Survive taucht nun auch in Brasilien mit einer Alterseinstufung auf

Fans von Digimon haben es nicht leicht. Der Juli brachte uns bereits die dritte Verschiebung von Digimon Survive, das Spiel soll nun im nächsten Jahr erscheinen. Zuvor hörten wir im Oktober 2020 letztmals vom Projekt – auch damals war es eine Verschiebung.

Hoffnung keimte im August auf, als das australische USK-Pendant Digimon Survive eingestuft hat. Dass das kein Zufall war, beweisen heute die brasilianischen Kollegen. Auch dort gab es nun eine Prüfung und eine Freigabe ab 12 Jahren, wie Gematsu herausgefunden hat.

Die Zeichen verdichten sich also, dass wir Digimon Survive bald wiedersehen. Und die Veröffentlichung 2022 könnte vielleicht auch Frühjahr 2022 heißen, wer weiß? Nächste Woche beginnt die Tokyo Game Show. Digimon Survive ist (noch) nicht Teil des offiziellen Line-ups von Bandai Namco.

Die ursprünglichen Pläne für Digimon Survive

Die Charaktere von Digimon Survive wurden von Uichi Ukumo designt, die Musik von Tomoki Miyoshi komponiert. Kämpfe werden in 2D ausgetragen, und zwar in einem taktischen Kampfsystem, was für die Digimon-Serie durchaus neu ist. Die Unterhaltungen finden in Visual-Novel-Optik mit 2D-Illustrationen statt. Die Veröffentlichung ist für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs geplant.

