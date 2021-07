Erneut verschoben: Digimon Survive erscheint erst 2022

Die letzte Meldung zu Digimon Survive datiert vom Oktober 2020. Damals musste Bandai Namco bekannt geben, dass das neue Digimon-Abenteuer nicht mehr 2020 erscheint, sondern erst 2021.

Nun sind wir schon ein ganzes Stück ins neue Jahr vorgedrungen, doch von Digimon Survive gab es noch keine Spur. So kommt die neue Verschiebung irgendwie auch nicht überraschend.

Wie es im aktuellen Geschäftsbericht von TOEI Animation (PDF) heißt, soll Digimon Survive erst 2022 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Konkret findet sich der Eintrag zu Digimon Survive in der Kategorie „Finanzjahr 2022 Q3 und später“.

Später heißt wohl, dass auch eine Veröffentlichung zum Ende des Geschäftsjahres 2022 möglich ist, das am 31. März 2023 endet. TOEI Animation ist nicht nur für die Anime-Serie verantwortlich, sondern auch Mitbesitzer der Marke.

Ursprünglich sollte Digimon Survive übrigens schon 2019 erscheinen. Das dies nicht klappen würde, bemerkte man bereits im Sommer 2019, als das Spiel auf 2020 verschoben wurde. Seht unten noch einmal den ursprünglichen Ankündigungstrailer. Ob das Spiel tatsächlich noch so aussieht, werden wir wohl erst noch lernen müssen.

Die Pläne für Digimon Survive

Die Charaktere von Digimon Survive wurden von Uichi Ukumo designt, die Musik von Tomoki Miyoshi komponiert. Kämpfe werden in 2D ausgetragen, und zwar in einem taktischen Kampfsystem, was für die Digimon-Serie durchaus neu ist. Die Unterhaltungen finden in Visual-Novel-Optik mit 2D-Illustrationen statt.

