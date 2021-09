Alan Wake: Nach Gerüchten um eine Fortsetzung taucht nun noch das Remaster auf

Dem aktuellen Geschäftsbericht von Remedy Entertainment (Control) zufolge soll das Studio gemeinsam mit Epic Games an einem AAA-Projekt arbeiten. Dieses besagte Projekt geht nun in die „volle Produktion“ – die Pre-Production-Phase ist also abgeschlossen und es wird ernst. Medienberichten zufolge soll es sich um ein neues Alan Wake handeln.

Die Zeichen verdichten sich. Ein beliebtes Mittel zur Reaktivierung alter, beliebter Marken ist es, vorab ein Remaster des alten Spiels zu veröffentlichen. Nun taucht bei Händler Rakuten plötzlich Alan Wake Remastered auf. Laut dem Listing soll das Remaster für PlayStation 4, PS5 und Xbox erscheinen.

Analyst Daniel Ahmad von Niko Partners, der schon zuvor ein Insiderwissen unter Beweis gestellt hatte, kommentierte einen Bericht bei Twitter damit, dass eine Ankündigung in dieser Woche erfolgen soll. Lange müssen wir also nicht auf eine Auflösung warten.

Remedy hatte sich 2019 die Vertriebsrechte von Alan Wake gesichert und seitdem hin und wieder geäußert, auch an einer Fortsetzung interessiert zu sein. Wenig später wurde Alan Wake im Epic Games Store kostenlos zur Verfügung gestellt und der Publishing-Deal mit Epic Games bekannt.

Für Alan-Wake-Fans gibt es berechtigte Hoffnung, dass wir in Kürze nicht nur ein Remaster des Originals, sondern auch einen zweiten Teil sehen werden.

via Gematsu, Bildmaterial: Alan Wake, Remedy Entertainment