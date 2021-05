Sonic Origins enthält eine Sammlung von Klassikern der Sonic-Serie

Bei Sonic Central kündigte Sega heute Sonic Origins an. Eine Sammlung von Klassikern der Sonic-Serie. Enthalten sind Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles sowie Sonic CD.

Fans, die auf der Suche nach einem nostalgischen Spielerlebnis sind, können sich diese klassischen Hits ansehen, um Non-Stop-Sonic-Action und neue Inhalte zu erleben – weitere Informationen folgen in Kürze.

Mehr Details dazu gibt es noch nicht. Bei Sonic Central zeigte man zur Untermalung lediglich einige Szenen aus den Originalspielen. Welche Überarbeitungen und neuen Inhalte Sonic Origins bekommt, bleibt noch offen.

Bildmaterial: Sonic Origins, Sega