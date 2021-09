Jetzt ist es offiziell: Alan Wake Remastered von Remedy und Epic angekündigt

Alan Wake Remastered ist offiziell und es soll im Herbst erscheinen! Remedy hat das Remaster in einem offenen Brief auf der Community-Website The Sudden Stop angekündigt. Passt zum Tenor der Ankündigung: „Das ist für euch“.

Das Remaster wird in Zusammenarbeit mit Epic Games Publishing veröffentlicht, das hatten die Gerüchte vorab auch schon besagt. Alan Wake Remastered wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PCs im Epic Games Store veröffentlicht.

Das Original wurde einst für Xbox 360 veröffentlicht und erschien später auch für PCs. Autor Same Lake schreibt im offenen Brief, er sei gespannt, was ihr von Alan Wake haltet.

Das Remaster soll die „originale Erfahrung“ bieten, in die ihr euch vor Jahren „verliebt habt“. Man wolle das nicht ändern. Sehr wohl schraubt man aber an der Grafik und den Charakter-Modellen, ebenso an den Zwischensequenzen.

Remedy hatte sich 2019 die Vertriebsrechte von Alan Wake gesichert und seitdem hin und wieder geäußert, auch an einer Fortsetzung interessiert zu sein. Wenig später wurde Alan Wake im Epic Games Store kostenlos zur Verfügung gestellt und der Publishing-Deal mit Epic Games bekannt.

Bildmaterial: Alan Wake, Remedy Entertainment