Rise of the Wisps: Zweite Folge zum Gratis-Anime zu Sonic Colors Ultimate veröffentlicht

Neben einem brandneuen Sonic-Abenteuer und Sonic Colors Ultimate kündigte Sega bei Sonic Central im Mai auch einen zweiteiligen Begleit-Anime zur Neuauflage an. Die erste Folge der Kurzserie veröffentlichte man vor einer Woche, jetzt gibt es die zweite und damit auch schon letzte Folge.

In der heutigen Episode wird es so richtig heiß! Sonic und das Jade Wisp (Irrlicht) treffen auf Dr. Eggmans Roboter-Schergen und dem bösen mechanischen Doppelgänger des blauen Igels: Metal Sonic. Das Duo versucht, die Wisps aus den Klauen von Dr. Eggman zu befreien, bevor er ihre Kraft für seine eigenen teuflischen Pläne nutzt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, in dem Sonic und Jade versuchen, Dr. Eggmans Pläne zur Übernahme des Universums zu vereiteln.

Sonic Colors: Ultimate soll am 7. September 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs via Epic Games Store erscheinen. Bei Amazon könnt ihr euch die Launch Edition bereits vorbestellen*.

Neben Sonic Colors: Ultimate feiert Sega den 30. Geburtstag von Sonic in diesem Jahr mit einigen weiteren Dingen. So erscheint mit Sonic Origins eine Sammlung von Klassikern. Die Sonic-Seiko-Uhr ist da etwas teurer. Und ein brandneues Sonic the Hedgehog soll im nächsten Jahr erscheinen.

Bildmaterial: Sonic Colors: Rise of the Wisps, Sega