Die Sonic-Uhr von Seiko ist streng limitiert und nicht ganz günstig

Klar, ihr könnt euch Sonic Colors Ultimate kaufen. Oder mit Sonic Origins in der Vergangenheit schwelgen. Ihr könnt euch auch auf New Sonic the Hedgehog freuen, oder auf den Netflix-Anime. Aber ein echter Sonic-Fan, der trägt seinen blauen Freund natürlich ganztags bei sich.

Die Kollaboration mit Seiko stellte Sega auch bei Sonic Central vor. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist eine Sonic-Seiko-Uhr für stolze 54.780 Yen, das sind etwa 410 Euro. Nur für echte Sonic-Fans eben.

Das Design der Uhr ist der legendären Green Hill Zone nachempfunden. Das Kobaltblau repräsentiert dabei den blauen Himmel des Levels. Unten rechts auf dem Ziffernblatt seht ihr Sonic einen imaginären Hügel hinauflaufen. Auf der Rückseite seht ihr das noble Logo zum 30. Geburtstag des Igels.

Und eine Nummerierung, denn die Uhr wird nur 3.000 Mal hergestellt. Wie gesagt, für echte Sonic-Fans eben. Geschenkt: Natürlich auch in einer nobel-blauen Box mit Goldprint.

Die Uhr kann man jetzt bei Premico vorbestellen, die Auslieferung soll Mitte August erfolgen.

via NintendoEnthusiast, Bildmaterial: Premico, Sega