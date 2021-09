PlayStation 5 feiert Verkaufsmeilenstein: Eine Million Konsolen in Japan verkauft

Heute Abend zeigt uns Sony, wie es auf PlayStation 5 in Sachen Spielen weitergehen soll. Kurz vorher kann man Hardware-seitig einen neuen Meilenstein vermelden: PlayStation 5 hat sich in Japan inzwischen eine Million Mal verkauft. Das hat man jedoch nicht bewusst so geplant, die Zahlen kommen von der japanischen Famitsu, welche diese bekanntlich wöchentlich erfasst.

Genau genommen steht die Laufwerk-Konsole per 5. September in Japan bei 847.000 Einheiten, die rein digitale Ausgabe ohne Laufwerk bei 165.000 Einheiten. In 43 Wochen durchbrach man die Millionengrenze, womit die Verkäufe schneller sind als noch bei PlayStation 4. Damals dauerte es fast ein Jahr für den Meilenstein.

Die weltweit am schnellsten verkaufte Sony-Konsole

Ende Juli gab Sony zuletzt bekannt, dass sich PlayStation 5 weltweit über zehn Millionen Mal verkauft hat. Laut Sony ist es die am schnellsten verkaufte Konsole der Firmengeschichte. Nach wie vor kann Sony die Nachfrage jedoch nicht decken, die Konsole ist so gut wie durchgehend ausverkauft.

via Gematsu, Bildmaterial: Sony