Deutsche Verkaufscharts: The Medium jagt allen anderen einen Schrecken ein

Das nervenaufreibende The Medium mit dem patentierten Splitscreen-Modus klettert ein halbes Jahr nach seiner Veröffentlichung plötzlich in den Handelscharts in Deutschland. Grund ist die Neuveröffentlichung auf Disc für Xbox und PlayStation.

In den PS5-Charts landet The Medium als höchster Neueinsteiger auf Rang 6. Auf Xbox platziert es sich allerdings nicht in den Top 10. Auf PS5 bleibt Ghost of Tsushima – Director’s Cut das Spiel der Stunde, dahinter klettern Ratchet & Clank: Rift Apart auf Platz 2.

In den Xbox-Series-Charts kann Aliens: Fireteam Elite die Spitze verteidigen, dahinter landet It Takes Two. In der Last-Gen kann GTA V – Premium Edition auf PS4 und Xbox One die meisten KäuferInnen auf sich vereinen. Bald erscheint das Spiel auch noch für PS5 und Xbox Series und umspannt damit drei Generationen. Wahnsinn.

Auf Nintendo Switch fährt einmal mehr Mario Kart 8 Deluxe als Erster über die Ziellinie. Minecraft kann sich bis auf Platz 2 vorschieben. Nächste Woche steigt WarioWare: Get It Together ins Geschäft ein.

Bildmaterial: The Medium, Bloober Team