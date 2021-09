Nintendo Switch Online: Wie es mit den NES- und SNES-Games nun weitergeht

Zu Nintendo Direct überraschte uns Nintendo mit dem neuen Abo-Modell für Nintendo Switch Online, das N64-Spiele und Games für Sega Mega Drive bieten wird. Außerdem gibt es passende Controller!

Aber was ist, wenn ihr nicht noch mehr Geld für das Online-Abo hinlegen möchtet? Gegenüber Journalist Stephen Totilo äußerte sich Nintendo, dass es auch weiterhin neue NES- und SNES-Spiele für Abonnenten des günstigeren Modells geben wird.

Zuletzt gab es hier im Juli ein neues Spiele-Update, bei dem Jelly Boy, Claymates und Bombuzal hinzugefügt wurden. Die Community zeigte sich wenig begeistert. Bei Twitter schrieb ein Fan, die Spiele-Auswahl sei noch nicht so gelungen.

In Anspielung an „Games with Gold“ von Xbox kommentierte ein weiterer Fan mit einer Foto-Montage „Games with Bronze“. Warum die Auswahl mehr Respekt verdient hat, lest ihr hier.

Ideen haben die Fans: EarthBound, Harvest Moon oder Terranigma werden in den Kommentaren vorgeschlagen. Dass Terranigma bei Nintendo Switch Online landet, scheint unwahrscheinlich. Aber dass es irgendwann doch noch aus den SNES-Klauen befreit wird, nicht mehr. Seit der Ankündigung von Actraiser Renaissance haben Fans hier große Hoffnungen.

Bildmaterial: Nintendo