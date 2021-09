Nintendo Switch bekommt Spiele für N64 und Sega Mega Drive in neuem Abo-Modell

Rund um Nintendo Switch Online gab es zuletzt viele Gerüchte. N64-Spiele sollten kommen. Vor allem sollten GameBoy-Color-Spiele kommen. Ein teureres Abo-Modell war auch im Gespräch. Einiges davon bestätigte sich. Aber das Sega Mega Drive hatte wohl niemand auf dem Plan. Und es wäre nicht Nintendo, wenn es nicht kontrovers wäre.

Bei Nintendo Direct kündigte man das Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket an. Dahinter verbirgt sich eine neue (und teurere) Mitgliedschaft, welche euch zusätzlich unter anderem Spiele für Nintendo 64 und Sega Mega Drive bietet.

Diese neue Mitgliedschaft soll bereits ab Oktober verfügbar sein, wobei genauere Details zu Kosten und Zeitpunkt folgen. Viel interessanter an dieser Stelle sind die bereits angekündigten Spiele.

Diese Spiele gibt es zum Start

Für Nintendo 64 erwarten euch Titel wie das obligatorische Mario 64 oder The Legend of Zelda: Ocarina of Time sowie Lylat Wars und Yoshi’s Story. Zum Start gibt es insgesamt neun Spiele. Einige Titel, darunter Mario Kart 64, könnt ihr lokal oder online mit bis zu vier SpielerInnen spielen.

Zu den Spielen, die bereits jetzt für die Zukunft versprochen sind, gehören The Legend of Zelda: Majora’s Mask, F-Zero X, Banjo-Kazooie, Mario Golf, Kirby 64: The Crystal Shards, Paper Mario und Pokémon Snap.

Beim Sega Mega Drive fällt die Auswahl etwas größer aus und neben Sonic 2 oder Shinobi III erwarten euch auch Phantasy Star IV und Shining Force. Insgesamt stehen 14 Spiele zum Start zu Auswahl, auch hier sollen weitere folgen.

Des Weiteren kündigte man passende Controller an, welche alle AbonnentInnen von Nintendo Switch Online kaufen können, um ein realistischeres Spielerlebnis zu bekommen. Die Controller können kabellos genutzt werden. In den USA gibt es dazu mit 49,99 US-Dollar schon einen Preis.

Die Ankündigung wurde in den sozialen Netzwerken natürlich gemischt aufgenommen. Viele kritisieren, dass Nintendo für die Spiele zusätzlich zur Kasse bittet und finden die Controller viel zu teuer.

Wenn ihr bereits eine Nintendo Online Mitgliedschaft besitzt, könnt ihr diese auf die Plus-Version aufwerten. Nun, was sagt euer Retro-Herzchen? Eine Aufzeichnung dieser Ankündigung findet ihr nachfolgend.

Bildmaterial: Nintendo Direct, Nintendo