Tales of Luminaria: Einige neue Details zum Kampfsystem und den Charakteren

Nach der plötzlichen Ankündigung von Tales of Luminaria sprachen die Entwickler nicht nur im hauseigenen Blog, sondern auch mit der Famitsu über das neue Spiel. Es gab dabei einige Wiederholungen, aber auch neue Details.

So soll Tales of Luminaria mehr als 12 Charaktere bieten. Es werden allesamt originale Charaktere sein, wie wir wissen. Denn anders als andere Tales-of-Mobile-Games wird Tales of Luminaria keine Crossover-Charaktere bieten. Die mehr als 12 Charaktere würden von einem einzelnen, noch unbekannten Designer erstellt. Er würde das erste Mal an der Serie arbeiten.

Das 3D-Action-Kampfsystem, das sich im ersten Trailer bereits andeutete, soll mit dem Kampfsystem der großen Konsolenbrüder vergleichbar sein. Bis zu drei Charaktere bevölkern den Kampfbildschirm, aber direkt gesteuert wird nur ein Charakter. Das wiederum funktioniert angesichts der Plattform natürlich angepasst.

Erstmal kommt Tales of Arise…

Ein bisschen müssen wir also wohl noch auf Tales of Lumaria warten, einen Termin gibt es noch nicht. Macht aber nichts, denn am 10. September erscheint Tales of Arise!

Kürzlich veröffentlichte Bandai Namco den letzten Charakter-Trailer. Auf PlayStation und Xbox ist eine Demo erhältlich. Neben der Standardversion* gibt es auch eine Collector’s Edition, die ihr bei Amazon vorbestellen* könnt.

via RPGSite, Famitsu, Bildmaterial: Tales of Luminaria, Bandai Namco, Famitsu