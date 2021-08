Tales of Arise: Auch Dohalim erhält noch sein Charakter-Video

Bandai Namco biegt mit Tales of Arise langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Dazu gehört auch die Reihe der Charakter-Vorstellungen. Heute ist nun Dohalim an der Reihe. Es ist die sechste und vermutlich letzte Vorstellung nach den beiden ProtagonistInnen Alphen und Shionne sowie Law, Rinwell und Kisara.

Dohalim ist ein Adliger aus Rena. Gegenüber Dahnäern hat er im Vergleich zu anderen Renäern eine unterschiedliche Einstellung. Er ist ein sehr gut erzogener Gentleman mit einem besonderen Sinn für Kunst wie Musik, Poesie oder Antiquitäten. Er kämpft mit seinem Stab und einer Mischung aus Techniken sowie astralen Künsten, wodurch er in der Lage ist, sich auf unterschiedliche Gegner einzustellen.

Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 hierzulande für PlayStation, Xbox und PC-Steam. Neben der Standardversion* gibt es auch eine Collector’s Edition, die ihr bei Amazon vorbestellen* könnt. Wir konnten das erste Kapitel von Tales of Arise kürzlich schon anspielen, lest dazu hier unsere Eindrücke! Noch besser: Auf PlayStation und Xbox ist eine Demo erhältlich.

Das ist Dohalim aus Tales of Arise

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco