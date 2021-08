Tales of Luminaria: Entwickler geben neue Details zum Spiel preis

Bei der Gamescom hat Bandai Namco mit Tales of Luminaria überraschend den neusten Teil der Tales-of-Reihe angekündigt. Bisher mussten wir uns mit dem ersten Ankündigungsvideo zufriedengeben, aber nun hat Bandai Namco im hauseigenen Blog mit einer Entwickler-Message nachgelegt.

Dort warten jeweils Botschaften von Yusuke Tomizawa (Producer von Tales of Arise) sowie Yasuhiro Ikeno (Producer der Mobile-Ableger der Serie) und Sugi (Locallization Producer von Luminaria) auf euch.

Tomizawa führt aus, dass man sich zum 25. Geburtstag große Herausforderungen gesetzt habe. Tales of Arise sei die Herausforderung, die man auf Konsolen angenommen habe. Tales of Luminaria ist nun das Gegenstück für Mobilgeräte.

Auch eine Grundbotschaft für den neuen Mobile-Ableger gibt er aus, so wie ihn jedes Tales of hat: „Möglichkeiten und Entdeckungen“ nämlich. Vom Inhaltsvolumen her soll Tales of Luminaria sogar frühere Spiele in den Schatten stellen. Eine einfache Steuerung verspricht er ebenfalls.

Yasuhiro Ikeno unterstreicht den Stellenwert von Tales of Luminaria auf andere Weise. So sei es der erste komplett originale Tales-of-Titel für Mobilgeräte. Frühere Mobile-Ableger zehrten immer von der Hauptserie, beispielsweise mit Auftritten von bekannten Charakteren. Das sei hier nicht der Fall.

Man könne mit Tales of Luminaria die Begegnungen und das Wachstum einer völlig neuen Charakterbesetzung erleben. Ein großartiger Einstieg auch in die Serie, findet Ikeno. Auch bei den Charakterdesigns sei man sehr wählerisch gewesen, doch dazu wolle man das nächste Mal mehr erzählen.

Localization Producer Sugi ergänzte, dass man eine weltweit gleichzeitige Veröffentlichung anstrebe. Um die Fans in Übersee zu erreichen, soll es auch eine vollständige englische Sprachausgabe geben. Erstmals für einen Tales-of-Mobile-Ableger.

Bildmaterial: Tales of Luminaria, Bandai Namco