Tales of Luminaria: Bandai Namco enthüllt überraschend neues Tales-of-Abenteuer

Dass es eine Live-Performance von Lindsey Sterling zu Tales of Arise bei Opening Night Live zur Gamescom 2021 geben würde, war bereits vorab bekannt. Viel mehr konnten Tales-of-Fans wohl kaum erwarten, es steht ja gerade Tales of Arise vor der Tür. Und so kam die Ankündigung eines neuen Tales-of-Spiels doch überraschend.

Tales of Luminaria befindet sich für Mobilgeräte in Entwicklung. Das Trademark hatte sich Bandai Namco schon im Oktober 2020 gesichert! Viele Details zum Spiel gibt es abseits des Ankündigungstrailers noch nicht.

Der erste Trailer verspricht eine revolutionäre neue Tales-of-Geschichte, nachdem man ganz kurz die lange Tradition der Serie Revue passieren ließ. Das Video zeigt auch kurze Kampfszenen und Erkundungen.

Ein offizieller, englischer Twitter-Account ist bereits geschaltet.

