Kurz vor der Gamescom ist #NintendoSwitch das meistgenutzte Gaming-Hashtag in Deutschland

Twitter hat die heute beginnende Gamescom zum Anlass genommen, um noch einmal auf die aktuell meistdiskutierten Gaming-Themen zu blicken. Die letzte Auswertung nach der E3 im Juni war noch weltweiter Natur. Diesmal geht es ganz konkret um die deutschsprachige Twitter-Szene.

Auf Basis einer Auswertung (von Jahresbeginn bis zum 20. August) der wichtigsten Gaming-Hashtags auf Twitter in Deutschland in 2021 zeigt sich: Nintendo ist nach wie vor das Maß aller Dinge. #NintendoSwitch ist das am meisten genutzte Hashtag hierzulande.

Diesen Höhenflug schreibt man Veröffentlichungen wie Zelda: Skyward Sword HD und Ankündigungen wie dem Switch-OLED-Modell zu. Auf dem zweiten Platz landet das ziemlich allgemeine Hashtag #gaming.

Auf Rang 3 wird mit #ps4share deutlich, wie wichtig das Teilen von Inhalten ist. Bei Nintendo Switch fließt hier standardmäßig übrigens auch #NintendoSwitch mit ein – Nintendo schlägt hier kein ausdrückliches Sharing-Hashtag vor. Animal Crossing ist nach wie vor beliebt: Rang 4 für #AnimalCrossing.

Den fünften Platz holt sich #GenshinImpact, das sich ebenfalls weiterhin größter Beliebtheit erfreut. Das Free-to-Play-Game feiert in Kürze seinen ersten Geburtstag unter anderem mit einem Online-Konzert.

Mal sehen, wie sich die Sache nach der Gamescom entwickelt. Nintendo ist in diesem Jahr hier erneut nicht vertreten. Nintendo hat die Messe frühzeitig abgesagt, die Gründe dafür hat man auch kommuniziert.

via Pressemeldung, Bildmaterial: Photo Mix auf Pixabay