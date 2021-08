Gamescom 2021: Nintendo ist wieder nicht dabei und das sind die Gründe

In drei Wochen beginnt die Gamescom, hättet ihr das gedacht? Ist wirklich so. Auch in diesem Jahr wird allerdings Nintendo nicht auf der (auch diesmal wieder digitalen) Messe vertreten sein. Gegenüber GamesWirtschaft hat Nintendo Deutschland dies bestätigt und begründet.

Und sagen wir mal so: Nicht umsonst wird die Gamescom eine Besuchermesse genannt. Die digitale Messe ist für Nintendo nicht dasselbe und so kann man die folgende Absage gut nachvollziehen.

„Uns ist es bei Events wichtig, dass unsere Neuheiten ausprobiert werden können“, erklärte Nintendo-Sprecherin Silja Gülicher-Dütsch gegenüber GamesWirtschaft. „Wir wünschen uns sehr, dass wir die Fans so bald wie möglich wieder persönlich begrüßen können.“

Kurz vor der Veröffentlichung der Nintendo Switch OLED-Modell käme eine echte Besuchermesse sicher wie gerufen für Nintendo. So muss die Gamescom auch 2021 ohne Nintendo auskommen. Von den drei großen Konsolenherstellern hat bisher nur Microsoft eine Teilnahme zugesagt.

Welche Publisher dabei sind, erfahrt ihr hier.

Bildmaterial: Nintendo