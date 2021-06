Über dieses Videospiel wurde bei Twitter in diesem Jahr bisher am meisten diskutiert

Twitter hat mal wieder die aktuellen Gaming-Highlights vorgestellt und wie auch schon im letzten Jahr wählte man dafür die Jahresmitte. Das ist ein bisschen entgegen der guten deutschen Jahresauswertung, aber was soll man machen. Schauen wir uns die Highlights also an.

Grundsätzlich sind Tweets mit Gaming-Bezug noch einmal um 18 % gestiegen. Während 2020 Animal Crossing das meistdiskutierte Videospiel war, ist es in diesem Jahr Genshin Impact. Zweifelsohne sehr populär, aber an der Spitze haben es vielleicht nicht alle gesehen.

In diesem Jahr haben wir neben der weltweiten Top 10 auch eine Topliste aus Deutschland. Es gibt einige gravierende Unterschiede zwischen den Listen. So steht Apex Legends weltweit auf Rang 2 und in Deutschland nicht einmal unter den Top 10. Monster Hunter sucht man bei uns auch vergebens, während Zelda nur in unserer Top 10 eine Rolle spielt.

Meiste Tweets pro Videospiel (Deutschland)

Genshin Impact (@GenshinImpact) Final Fantasy (@FinalFantasy) League of Legends (@LoLGermany) Fortnite (@FortniteGame) Call of Duty (@CallofDutyDE) The Legend of Zelda (@ZeldaOfficialJP) Counter-Strike (@CSGO) Minecraft (@Minecraft) Resident Evil Village (@RE_Games) Overwatch (@OverwatchDE)

Meiste Tweets pro Videospiel (weltweit)

Genshin Impact (@GenshinImpact) Apex Legends (@PlayApex) Ensemble Stars! (@ensemble_stars) Final Fantasy (@FinalFantasy) Animal Crossing (@animalcrossing) Knives Out (@GAME_KNIVES_OUT) Fortnite (@FortniteGame) Monster Hunter (@monsterhunter) Fate/Grand Order (@fgoproject) Minecraft (@Minecraft)

Unter den 10 Nationen, in denen am meisten über Games getwittert wird, ist Deutschland auch diesmal nicht. Obwohl Deutschland eines der umsatzstärksten Länder Europas ist. Deutsche sind wohl nicht so kommunikativ.

Nationen, die am häufigsten über Gaming-Themen twittern:

Japan USA Südkorea Brasilien Thailand Philippinen Indien Vereinigtes Königreich Frankreich Spanien

Die E3 feierte in diesem Jahr ihr digitales Comeback und das spürte auch Twitter. „26 der 30 weltweiten Trends auf Twitter bezogen sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die E3“, heißt es. Unter den Ländern, die am meisten über die E3 getwittert haben, ist auf Platz 9 auch Deutschland. Hier führt die USA vor Japan und Spanien. Der Trailer zu Elden Ring war dabei das meistgeschaute Video der E3 auf Twitter.

Meistgenannte Spiele der E3 auf Twitter:

Zelda: Breath of the Wild Sequel (#ZeldaBoTW2) Elden Ring (@ELDENRING) Battlefield 2042 (#BATTLEFIELD2042) Halo Infinite (#HaloInfinite) Forza Horizon 5 (@ForzaHorizon)

via Pressemeldung, Bildmaterial: Pixabay, thanks