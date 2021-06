Das war… Kalenderwoche 24/2021

Der zweite Teil der E3-Berichterstattung und einige japanische Videos nehmen heute einen Großteil dieses Artikels ein. Daneben gibt es für euch aber auch noch drei neue Reviews, einen Anspielbericht sowie die heutige Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die E3 2021 liegt mittlerweile hinter uns, es ist also Zeit, darauf zurückzublicken. Vor Wochenfrist gab es bereits Teil 1, nun findet ihr hier noch den Rest. Auch einige Trailer aus Japan ohne direkten E3-Bezug haben wir integriert.

Nach dieser langen Liste wollen wir noch kurz auf die drei neuen Reviews von JPGAMES eingehen. Die erweiterte Next-Gen-Portierung Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5) (zum Testbericht) können wir euch empfehlen. Technisch macht man alles richtig und der Yuffie-Zusatz ist gelungen. Mit hohem Schwierigkeitsgrad stellt Ghosts ’n Goblins Resurrection (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht) eine recht gelungene Hommage ans Original dar. Zwei Fälle gelöst haben wir mit den Titeln des Famicom Detective Club (Switch) (zum Testbericht), welche nun endlich auch im Westen erhältlich sind. Fans von Visual Novels und Detektivgeschichten werden hier gut unterhalten.

Zudem hatten wir die Chance Tales of Arise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) bereits anzuspielen. Wie uns die ersten Minuten mit dem kommenden Ableger der Tales-of-Reihe gefallen haben, könnt ihr in unserem Anspielbericht lesen.

In der heutigen Sonntagsfrage schauen wir zurück auf die E3 2021. Das rein digitale Konzept war aus der Not geboren, für Inhalte sorgen mussten aber natürlich die Publisher und Entwickler. Wie hat euch die Messe gefallen?