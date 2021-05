Pokémon GO Fest 2021: Niantic verrät erste Details und den diesjährigen Preis

Niantic und The Pokémon Company haben neue Details zum bevorstehenden Pokémon GO Fest 2021 bekannt gegeben. Im Sinne des musikalischen Festival-Themas können sich SpielerInnen zwischen zwei musikalischen Themen entscheiden, die jeweils mit eigenen Musiktiteln unterlegt sind.

Der Zugang zum Festival ist in diesem Jahr schon für 5,49 Euro möglich. Das Festival wird am 17. und 18. Juli 2021 stattfinden und ihr dürft euch auf Songs von Junichi Masuda persönlich freuen. Darunter ein Rock’n’Roll-Stück für Rock-Star-Fans und ein energiegeladener Elektro-Pop-Song.

Das Pokémon GO Fest 2021 ist ein Musikfestival, bei dem die Trainer die Rolle des Show-Direktors einnehmen. Die Trainer helfen Professor Willow und den Teamleitern, ein großartiges Konzert-Fest zu veranstalten, indem sie bestimmte Pokémon auswählen, die an den Feierlichkeiten teilnehmen sollen. Der Abschluss der Spezialforschung bringt besondere Belohnungen, darunter eine Begegnung mit einem mystischen Pokémon.

Ihr werdet an den Event-Tagen erstmals auf Shiny Karadonis und Shiny Jiutesto treffen können. Außerdem erwarten euch Pokémon in speziellen Event-Kostümen. Es gibt wieder eine Global Challenge Arena und stündlich wechselnde Habitate. Ganztags dürft ihr euch auf eine höhere Quote von musikalischen Pokémon wie Palimpalim und Ohrdoch freuen.

Weitere Details gibt es im offiziellen Blog.

Anders als die Zelda-Serie ließ uns Pokémon zum 25. Geburtstag nicht mit der Party alleine. Bei Pokémon Presents stellte man unter anderem das brandneue Pokémon-Legenden: Arceus vor, das zu Beginn des kommenden Jahres weltweit für Nintendo Switch erscheint. Das Spiel wird von Game Freak entwickelt und soll eine „neue Herangehensweise“ an die Pokémon-Reihe bieten.

Außerdem kündigte man das von vielen Fans ersehnte Remake der vierten Generation an. In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle verschlägt es euch einmal mehr nach Sinnoh, diesmal aber in runderneuerter Optik. Die Remakes erscheinen schon am 19. November.

