Holt euch jetzt die Bonusinhalte zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Erinnert ihr euch? The Legend of Zelda feiert in diesem Jahr seinen 35. Geburtstag. Während Pokémon oder Sonic zu ihren Meilensteinen allerhand Überraschungen erhalten, blieb und bleibt es um Zelda ruhig. Ein HD-Remaster zu Zelda: Skyward Sword bekommen wir. Und einen Season-Pass zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung. Na gut.

Die ersten Inhalte des Erweiterungspasses sind ab sofort erhältlich. Für alle, die sich den Erweiterungspass gesichert haben, gibt es seit gestern einen Kaufbonus in Form eines neuen Kostüms und einer neuen Waffe für Link. Es folgen für 19,99 Euro zwei Inhalts-Wellen, die erst schon im Juni.

Nintendo hat diese noch einmal in einem Schaubild zusammengefasst:

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung* lässt euch nach Hyrule zurückkehren und erleben, was 100 Jahre vor den Geschehnissen von „Breath of the Wild“ passierte. Das Schicksal des Königreichs hängt am seidenen Faden, bedroht durch die Verheerung Ganon. Eine tapfere Gruppe von HeldInnen stellt sich ihr im Überlebenskampf.

Das Musou-Crossover liegt inzwischen bei weltweit 3,7 Millionen ausgelieferten und digital verkauften Einheiten und ist damit das erfolgreichste Musou-Game von Koei Tecmo.

Bildmaterial: Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, Nintendo, Koei Tecmo / Omega Force