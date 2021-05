Pokémon-Legenden: Arceus erscheint am 28. Januar 2022 für Nintendo Switch

The Pokémon Company hat aus dem Nichts und ohne weitere Details den Veröffentlichungstermin von Pokémon-Legenden: Arceus für Nintendo Switch bekannt gegeben. Die „neue Herangehensweise“ an Pokémon-Abenteuer erscheint weltweit am 28. Januar 2022.

Man möchte mit Pokémon-Legenden: Arceus „altbekannte Merkmale bisheriger Pokémon-Spiele mit neuen Action- und Rollenspiel-Elementen“ verbinden. Pokémon-Legenden: Arceus ist in der Sinnoh-Region angesiedelt, allerdings zu einer anderen Zeit.

Auch damals ragt der Kraterberg aber im Zentrum der Region empor. Pokémon leben frei in der Wildnis, aber die Umgebung ist rauer als ihr sie vielleicht kennengelernt habt. Schon früh hat ein „bestimmter Professor“ die Pokémon Bauz, Feurigel und Ottaro mit in die Region gebracht. Eines wird euer Starter-Pokémon sein. So weit, so vertraut.

Das Dorf, das sich in diesem frühen Sinnoh gegründet hat, dient euch als Basislager. Von dort aus brecht ihr auf in die verschiedenen Gebiete und versucht, den ersten Pokédex von Sinnoh zu erstellen. SpielerInnen können gegen wilde Pokémon kämpfen, indem sie einen Pokéball mit ihrem Pokémon auf das wilde Pokémon werfen. Das titelgebende Mysteriöse Pokémon Arceus wird in der Geschichte des Spiels eine bedeutende Rolle einnehmen.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Arceus, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak