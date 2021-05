Neue Bilder zu Zelda: Skyward Sword HD zeigen überarbeitete Nebencharaktere

Nintendo hat abermals einige neue Screenshots zu Zelda: Skyward Sword HD veröffentlicht, die NintendoEverything gesammelt hat. Diesmal konzentriert man sich auf Nebencharaktere, darunter Fi und Groose. Eine gute Gelegenheit also, sich die Charakter-Modelle der optisch überarbeiteten Fassung anzusehen. Wie gefallen sie euch?

Die optischen Verbesserungen sind neben den Optimierungen bei der Steuerung, die ja aufgrund der unterschiedlichen Hardware quasi erzwungen sind, die einzigen. Für viele Beobachter ist das bei einem Vollpreis-Remaster zu wenig, zumal eine sinnvolle Quality-of-Life-Funktion hinter einem amiibo versteckt wird.

Den gab es gestern übrigens für 24,99 Euro statt 29,99 Euro bei Amazon*. Dort ist er schon vergriffen, bei Saturn* aber noch zu bekommen. Ein besserer Preis?

Erlebe die früheste Geschichte der Chronologie von The Legend of Zelda und reise mit Link zu einer Welt über den Wolken und in unbekannte Tiefen, um seine Kindheitsfreundin Zelda zu finden. Ausgestattet mit Schwert und Schild stellt sich Link mächtigen Gegnern im Kampf, löst knifflige Rätsel und fliegt auf dem Rücken des riesigen Wolkenvogels durch dieses epische Abenteuer.