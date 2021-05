Mogcast Folge 56: Sammelwahn – So viele Videospiele besitzen wir

Der Wonnemonat Mai hält eine neue Episode des Mogcast von JPGames bereit. So sprechen wir auch in diesem Monat über Spiele, die uns aktuell beschäftigen und erzählen, wie wir zu JPGames gestoßen sind.

Die Leitung des Podcasts wurde zwar ausgetauscht, aber trotzdem hoffen wir, dass ihr Spaß mit dem Podcast habt. Die Folgen werden euch rund 45 Minuten lang mit den neusten Informationen oder heiß diskutieren Themen unterhalten. Für Kritik, Wünsche, Anregungen oder sogar Gastauftritte sind wir jederzeit zu haben, also schreibt uns euer Feedback in die Kommentare!

Sammelt ihr noch oder verkauft ihr schon?

Der Urknall der Videospielgeschichte hatte einen unendlichen Kosmos an verfügbaren Titeln zur Folge, von denen das heutige Mogcast-Team nur einen Bruchteil besitzt. Egal, ob Retail oder Digital, Neu oder Second Hand, PC oder Konsole: Bei allen Gamern bleibt es meist nicht nur bei einem Videospiel. So dreht sich die heutige Diskussion zum Sammelverhalten der Gäste.

Die Folge wird wie immer von Moderation Kerona geleitet. Als Gäste lädt der Mogcast dieses Mal unseren Lieblings-Forenmoderator Fayt ein, der eine beachtliche Spielesammlung aufweisen kann. Ivalice Award-Abräumer Aruka hingegen geht mit seinen gekauften Titeln etwas anders um, als man es von wahren Sammlern erwarten würde.

Die Folge 56 des Mogcasts ist ab sofort bei iTunes, bei Spotify und wie gewohnt bei YouTube online! Für die Bereitstellung des Intros möchten wir Christian Koitka danken, der sich wirklich ins Zeug gelegt hat, um uns einen melodischen Sound zu verpassen.