Cyberpunk 2077: CD Projekt RED erfasst die Crashes des Spiels – und zeigt sie euch

CD Projekt RED hat heute den aktuellen Geschäftsbericht (PDF) vorgestellt, der einige interessante Details beinhaltet. Natürlich schwebt Cyberpunk 2077 noch über allem. Gleich zu Beginn gibt es ein Versprechen an die Investoren: Cyberpunk 2077 soll ein langfristiger Erfolg werden.

Man ist geneigt zu sagen, dass Cyberpunk 2077 schon kurzfristig ein Erfolg war. Immerhin waren trotz allem schon zum Launch alle Kosten eingespielt. Aber man hatte und hat natürlich noch mehr vor mit diesem riesigen Projekt.

Das noch lange nicht am Ende ist: Bis 2022 geht die nicht besonders aufschlussreiche Roadmap, die man im Geschäftsbericht zeigt. Kostenlose DLCs, zahlreiche weitere Patches und Updates sind bis 2022 geplant.

Fast schon ein bisschen kurios: CD Projekt RED erfasst nicht nur die Crashes, die SpielerInnen mit Cyberpunk 2077 erleben. Sondern bildet sie auch in einem Graph im Geschäftsbericht ab. Soll zeigen: Cyberpunk 2077 läuft immer stabiler. Insgesamt sinkt die Crash-Rate mit jedem Patch und Hotfix. Leider, leider fehlt dem Graph die Y-Achse. Schade.

Aus den blanken Zahlen lässt sich nicht besonders viel ablesen. Im Vergleich zum 1. Geschäftsquartal 2020 ging der Gewinn deutlich zurück, nämlich um etwa 65 %. Das lag aber weniger an den Verkaufserlösen, die in beiden Quartalen etwa identisch waren. Sondern an höher veranschlagten Gemeinkosten.

