Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan: Charakter Neuzugang mit Sakonji Urokodaki

Wie ja bereits zu erwarten war, ist der Charakter-Roster des angekündigten Anime-Prüglers Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan natürlich noch nicht vollständig. Mit der ehemaligen Wassersäule Sakonji Urokodaki zieht nun ein Dämonenjäger im Ruhestand in das Spiel ein.

Ansonsten ist aber noch nichts über ihn bekannt, weder ein Video, noch Informationen zu seinen Fähigkeiten. Vermutlich kommt zu ihm in näherer Zukunft noch mehr, genauso wie wir sicher noch auf weitere KämpferInnen hoffen dürfen. Bislang wurden die aktuelle Wassersäule Giyu Tomioka, der Protagonist Tanjiro und seine Schwester Nezuko, sowie Wildschweinkopf Inosuke und Pikachu-Verschnitt Zenitsu vorgestellt.

Demon Slayer in der Kurzfassung

SpielerInnen tauchen ein in die Welt des Animes und schlüpfen in die Rolle von Tanjiro Kamado. Dieser trägt ein schweres Schicksal, denn seine Familie wurde abgeschlachtet und seine kleine Schwester wurde in einen Dämon verwandelt. Tanjiro greift zum Schwert und ist fortan ein Dämonenjäger.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan soll 2021 für PCs und alle gängigen Konsolen mit Ausnahme von Nintendo Switch erscheinen. Ähnlich wie die „Naruto Ninja Storm“-Reihe, handelt es sich bei dem Spiel um einen 3D-Arena-Prügler. Bislang wurden außerdem ein Story-Modus und ein Tag-Battle-Modus angekündigt.

via Gematsu, Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, Aniplex / Cyberconnect2