Japanische Verkaufscharts: Monster Hunter Rise macht es sich gemütlich

In den aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 5. bis zum 11. April 2021 ist nicht viel passiert. Auch schon in der Vorwoche nicht, die wir euch leider vorenthalten hatten. Mit Outriders gab es da aber immerhin noch einen Neueinsteiger in die Top 20. In der aktuellen Woche gibt es keinen Neueinsteiger.

Und so gestaltet sich das Bild wieder sehr einseitig, zumindest was die Plattformen angeht. Alle Top-20-Games sind für Nintendo Switch. Das meistverkaufte ist die dritte Woche in Folge (und wohl auch noch eine Weile) Monster Hunter Rise. Die 2-Millionen-Marke wird es spätestens in zwei Wochen knacken.

01./01. [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 194.327 / 1.774.063 (-30%)

02./02. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) – 21.590 / 642.106 (-22%)

03./03. [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 12.920 / 2.101.505 (-21%)

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.439 / 3.774.112 (-14%)

05./05. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 10.154 / 2.501.449 (-13%)

06./06. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.408 / 1.892.400 (-8%)

07./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) (¥7.200) – 7.835 / 4.236.044 (-15%)

08./07. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) (¥5.980) – 7.406 / 6.727.920 (-23%)

09./10. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 4.783 / 3.836.779 (-21%)

10./11. [NSW] Pokémon Schwer & Schild (Pokemon Co.) (¥5.980) – 4.634 / 4.023.912 (-5%)

11./13. [NSW] Clubhouse Games (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 4.161 / 677.068 (-1%)

12./14. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 3.545 / 1.858.412 (-13%)

13./12. [NSW] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Marvelous) – 2.915 / 269.842 (-34%)

14./16. [NSW] Little Nightmares II (Bamco) {2021.02.10} (¥3.600) – 2.695 / 62.297 (-19%)

15./17. [NSW] Apex Legends: Champion Edition (EA) (¥3.909) – 2.354 / 21.082 (-24%)

16./18. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) (¥6.980) – 2.199 / 1.804.987 (-23%)

17./19. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) (¥5.980) – 2.087 / 1.084.206 (-15%)

18./21. [NSW] Human: Fall Flat (Teyon Japan) {2020.06.25} (¥3.500) – 2.056 / 137.185 (-15%)

19./00. [NSW] Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous) {2020.11.12} (¥4.980) – 1.880 / 150.434

20./24. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) – 1.729 / 1.051.241 (-15%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 96.259 (135.076)

PS5 – 15.560 (20.755)

PS4 – 1.430 (1.591)

3DS – 622 (752)

XBS – 571 (159)

via ResetEra, Bildmaterial: Monster Hunter Rise, Capcom