Lost Ruins: 2D-Survival-Action-Spiel im Anime-Stil erscheint im Mai

Herausgeber Dangen Entertainment und Entwicklerstudio Altari Games haben ein neues Spiel angekündigt: Lost Ruins. Das 2D-Survival-Action-Spiel, das sich optisch an Anime orientiert, erscheint am 13. Mai 2021 für PCs über Steam, GOG, Humble Store und Itch.io. Im vierten Quartal dieses Jahres sollen Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch folgen.

Obwohl es nach einem schlichten Plattformer aussieht, hat das Spiel laut dem leitenden Entwickler Park Jin-Hong einige Besonderheiten parat. So müsst ihr mit der Umgebung interagieren, um manche Gegner besiegen zu können. Einen Boss im Wasser könnt ihr also auch auf nicht herkömmlichen Wegen angreifen, indem ihr euch dessen Lebensraum zunutze macht.

Bahnt euch einen Weg durch die dunklen Kerker

Als Schulmädchen wacht ihr ohne jegliche Erinnerungen in einem düsteren Dungeon auf. Die Magierin Beatrice rettet euch vor den unheimlichen Monstern und hilft euch dabei, die verlorenen Ruinen zu erkunden und die dortigen Geheimnisse zu lüften.

Dabei stehen euch mehrere Waffen wie Schwerter, Äxte, Magie und eine Art Hase zur Verfügung. Gerade die verschiedenen Zaubersprüche ermöglichen euch, die Umgebung in eure Kämpfe einzubeziehen. Da rohe Gewalt jedoch nicht alle Probleme löst, solltet ihr euch auch mit schützenden Accessoires eindecken.

Ein neuer Trailer zu Lost Ruins

via Gematsu