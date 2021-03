Tony Hawk, DiRT 5 und mehr: Diese Games könnt ihr am Wochenende kostenlos spielen

Da sind wir wieder – Wochenende! Und auch an diesem Wochenende gibt es wieder eine bunte Auswahl an Games, die ihr kostenlos spielen könnt. Verschwenden wir also keine Zeit! Nerdy Deals sammelt kostenlos spielbare Games in einem ständig aktualisierten Artikel, der auch diesmal wieder Grundlage für diesen Beitrag ist.

Im Xbox-Store lockt man mit einer Gratis-Testphase zu Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Nach der Ankündigung der Next-Gen-Version nimmt man das wohl als Anlass, um den ein oder anderen Skater zu gewinnen. Bis zum 12. März könnt ihr den aufpolierten Klassiker kostenlos spielen.

Bleiben wir noch kurz bei Xbox und den dortigen Free Play Days. Die gibt es auch an diesem Wochenende. Hier ist allerdings ein Abo von Xbox Live Gold (oder natürlich Xbox Game Pass) vorausgesetzt. Habt ihr eines, dann könnt ihr bis Montagmorgen diese Games ohne zusätzliche Kosten zocken:

Going Under

Descenders

Ein Free Weekend gibt es auch wieder bei Steam. Dort wird es sportlich. Mit DiRT 5 wartet ein Rennspiel und mit NBA2K könnt ihr Körbe werfen. Auch weiterhin kostenlos spielbar ist Black Desert Online.

Darüber hinaus wartet im Rahmen der „Play At Home“-Kampagne von Sony PlayStation seit dieser Woche Ratchet & Clank darauf, von euch kostenlos heruntergeladen zu werden. Wenn ihr das tut, könnt ihr es für immer behalten. Deshalb hier in diesem Rahmen noch einmal die Erinnerung daran.

Ratchet & Clank (bis 1. April um 05:00 Uhr)

Im Epic Games Store könnt ihr aktuell noch zu Wargame: Red Dragon (kostenlos bis 11. März, 17 Uhr) greifen. Prime Gaming hat kürzlich auch die neuen Gratis-Games vorgestellt. Hier müsst ihr in einem befristeten Zeitraum zugreifen, sonst sind die Games weg. Aktuell neu sind zum Beispiel Tengami, Blasphemous und Boomerang Fu!

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Neue Games bei PlayStation und Xbox

Auch das PlayStation-Plus-Line-up wurde in dieser Woche erneuert. Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint und Maquette stehen hier den Abonnenten zur Verfügung. Die PS4-Version von Final Fantasy VII Remake, die PlayStation-Plus-Mitgliedern zur Verfügung steht, ist allerdings nicht für das kommende Next-Gen-Upgrade auf die digitale PS5-Version berechtigt.

Was den Sony-Fans PlayStation Plus, das ist den Xbox-Fans der Xbox Game Pass. Auch hier wurden in dieser Woche die neuen Games vorgestellt. Seit gestern sind zum Beispiel Football Manager 2021 und NBA2K21 enthalten.

Und, was zockt ihr an diesem Wochenende?

Bildmaterial: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Activision, Vicarious Visions; Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO