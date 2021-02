Prime Gaming: Blasphemous und diese weiteren Gratis-Games erwarten euch im März

Das Februar-Line-up um die fünf bekannten Games hatte Amazon in den letzten Tagen noch um Adventures of Chris, The Academy: First Riddle, Strata sowie Sine Mora Ex erweitert. Diese Spiele solltet ihr euch also unbedingt noch vor Fristablauf* sichern, denn die nächsten Gratis-Games stehen schon in den Startlöchern! Eine Erinnerung gibt es auch für die vielen SNK-Klassiker, die am 31. März ablaufen.

Ab 1. März stehen außerdem diese fünf neuen Games bereit:

Bomber Crew Deluxe – eine Strategie-Sim mit Bombern

Blasphemous – ein brutaler Action-Plattormer

SkyDrift – liefert euch spannende Himmelsrennen

Boomerang Fu – ein Physik-basiertes Party-Game

Tengami – ein Rätselabenteuer in einer Papierwelt

Zahlreiche Item-Drops und neues Loot

Außerdem gibt es wie in jedem Monat eine Reihe von Item-Drops und Loot für eure Games. Ihr bekommt für Fall Guys zum Beispiel das MVP-Bundle. Es enthält ein super-sportliches MVP-Outfit und drei Kronen, sodass SpielerInnen sich jederzeit wie echte Champions fühlen können. Dank stylischem Stirnband und Sport-Shorts ist das Outfit perfekt fürs Herumstolpern geeignet.

Auch gibt es wieder neue Drops für Star Wars: Squadrons, Apex Legends, GTA Online, Final Fantasy Brave Exvius und mehr. Alle Inhalte von Prime Gaming sind inklusive, wenn ihr ein Amazon-Prime-Abo besitzt.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Bildmaterial: Amazon