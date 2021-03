Pokémon-Karten: GameStop lockt mit Oversized-Karten in den Store

Neben Media Markt und Saturn öffnet auch GameStop in diesen Tagen die Filialen. Je nach Inzidenz und lokalen Gegebenheiten natürlich. In vielen Stores könnt ihr aber zumindest Click & Meet nutzen. Also den Store besuchen, wenn ihr euch vorher einen Termin macht.

Ob es nun eine kluge Idee ist, ohne wichtigen Anlass den Einzelhandel zu besuchen, sei mal dahingestellt. GameStop jedenfalls möchte euch in die Stores locken und leider hat man sich dafür auch eine attraktive kleine Prämie ausgesucht.

Wer ab heute Pokémon-Sammelkarten im Wert von 20 Euro im Store kauft, bekommt nämlich drei Oversized-Karten zu Pokémon mit den Motiven Hopplo, Memmeon und Chimpep. Leider cool! Die Aktion gilt nicht für den Online-Verkauf.

Da aktuell sowieso ein ziemlicher Hype um das Trading Card Game herrscht, dürfte auch diese Aktion bei Fans sehr gut ankommen. Außerdem passt sie natürlich auch ganz gut zum 25. Geburtstag von Pokémon. Noch mehr Karten gefällig? Ab heute startet auch die Happy-Meal-Aktion bei McDonald’s. Na dann!

Ob euer Store geöffnet hat, erfahrt ihr auf dieser GameStop-Seite.

Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag von Pokémon

Anders als die Zelda-Serie (bisher) ließ uns Pokémon auch nicht mit der Party allein. Bei Pokémon Presents gab es allerhand Neuigkeiten. Pokémon-Legenden: Arceus soll zu Beginn des kommenden Jahres weltweit für Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel soll eine „neue Herangehensweise“ an die Pokémon-Reihe bieten.

Außerdem kündigte man das von vielen Fans ersehnte Remake der vierten Generation an. In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle verschlägt es euch einmal mehr nach Sinnoh, diesmal aber in runderneuerter Optik. Obendrein gab es einen neuen Trailer zu New Pokémon Snap, das schon am 30. April erscheint.

Bildmaterial: Pokémon Rote und Blaue Edition, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak