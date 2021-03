Deutsche Verkaufscharts: Harvest Moon hat eben immer noch einen guten Namen

Letzte Woche durften wir erfahren, wie sich Persona 5 Strikers und Bravely Default II in den deutschen Verkaufscharts schlagen konnten. Auch in dieser Woche wird es spannend. Mit Control erscheint ein hochdekoriertes Spiel für die Next-Gen-Konsolen und kann sich dort auch gut platzieren.

In den deutschen Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, landet das Adventure mit der Ultimate Edition direkt an die zweite Stelle. Das Podium komplettieren Call Of Duty: Black Ops Cold War und Hitman 3.

In den PS5-Charts kann Control nicht landen, dafür gibt es aber einen anderen Neueinsteiger. Die PS5-Version von Yakuza 7: Like a Dragon kann auf Platz 6 einsteigen. Demon’s Souls, Call Of Duty: Black Ops Cold War und „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales bleiben die Spiele der Stunde.

Die PS4-Spitzenreiter bleiben mit GTA V und Assassin’s Creed Valhalla ebenso unverändert wie das Xbox-One-Duo aus GTA V und Call Of Duty: Black Ops Cold War. Auch in den Switch-Charts passiert ganz oben nichts: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury landet vor Mario Kart 8 Deluxe. Harvest Moon: One World* (Switch) beweist mit Platz 5 aber, dass es immer noch auf seinen guten Namen vertrauen kann.

