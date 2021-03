Kitaria Fables: Das Farmleben einer Katze bietet auch Echtzeitkämpfe

Das Farming-Genre scheint langsam aber sicher auf seinem Höhepunkt anzukommen. Es erfreut sich seit jeher einer großen Beliebtheit, aber in der Häufung wie zuletzt sind selten neue Sprösslinge aus dem Boden geschossen. Erst kürzlich wurden zwei neue Farming-RPGs bei Kickstarter überfinanziert: Sowohl Coral Island, das euch auf eine tropische Insel einlädt, als auch Ova Magica, das Farming mit Monstersammeln verbindet, haben das geschafft.

Kitaria Fables schlägt noch in eine dritte Kerbe: Katzen! Heute gibt uns Publisher PQube einen ersten Blick auf das Kampfsystem, das euch erwartet. Euer Kätzchen tritt in Echtzeitkämpfen an, natürlich gibt es auch Magie!

Dabei gibt es keine Klassen, die euch einschränken. Ihr könnt das Schwert im Nahkampf schwingen, den Bogen im Fernkampf spannen oder auf ein Zauberbuch setzen. Kitaria Fables wird auch einen Koop-Modus bieten, in dem ihr mit einem Freund zusammen kämpfen könnt.

Bevor ihr in den Kampf zieht, gilt es morgens natürlich erstmal, die Felder zu bestellen. Ist die Arbeit getan, könnt ihr euch im Dorf umschauen und eure Nachbarn treffen. Vielleicht haben sie auch die eine oder andere Aufgabe für euch, um eure Beziehung zu vertiefen. Beim Schmied bereitet ihr euch auf weitere Abenteuer vor!

Kitaria Fables soll für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Zusätzlich außerdem für die „alte Generation“ sowie Nintendo Switch und PCs. Einen Termin gibt es noch nicht.

Der Ankündigungstrailer zu Kitaria Fables

Bildmaterial: Kitaria Fables, PQube / Twin Hearts