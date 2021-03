Phantasy Star Online 2: New Genesis geht im Westen in die Beta-Phase

Sega hat eine weltweite Closed-Beta-Phase für Phantasy Star Online 2: New Genesis verkündet. Termine gibt es noch nicht. Mit der Veröffentlichung bei Steam und seit dem Start von Episode 4 ist das MMO nach all den Jahren tatsächlich ganz offiziell auch in vielen Ländern Europas, darunter Deutschland, erhältlich.

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung von PSO2 im Westen kündigte man allerdings auch Phantasy Star Online 2: New Genesis für Japan an. Phantasy Star Online 2: New Genesis will die Spielsysteme und Grafiken von PSO2 „komplett überarbeiten“, existriert aber parallel zu PSO2. In Japan steht New Genesis schon vor der zweiten Beta-Phase.

Neben PC-Steam ist Phantasy Star Online 2 mittlerweile auch im Microsoft Store* und über den Epic Games Store in unseren Gefilden erhältlich. Das Grundspiel ist kostenlos.

via Gematsu, Bildmaterial: Phantasy Star Online 2, Sega