15 Jahre Daedalic: Holt euch jetzt 20 Spiele des Publishers für nur 10 Euro

Seit gestern Abend gibt es mal wieder ein richtig lohnenswertes Bundle im Humble Store. Publisher Daedalic feiert den 15. Geburtstag und zum Jubiläum gibt es um Humble Daedalic Bundle das Who-is-Who des Daedalic-Portfolios.

Insgesamt bekommt ihr 20 Spiele für PC-Steam. Diesmal gibt es keine unterschiedlichen Ausgabe-Grenzen, sondern einen Festpreis. Für 10,86 Euro (oder mehr) bekommt ihr gleich alle Spiele auf einmal.

Mit dabei sind allen voran natürlich einige Deponia-Spiele, das Adventure-Aushängeschild des Publishers, der aktuell mit einer Gollum-Adaption beschäftigt ist. Ihr bekommt dabei Deponia, Deponia Doomsday, Chaos on Deponia und Goodbye Deponia. Diese Auswahl allein wäre natürlich schon mehr 10 Euro wert.

Das war’s noch lange nicht

Mit dabei sind aber auch Edna & Harvey: The Breakout sowie Edna & Harvey Harvey’s New Eyes. In Silence findet ihr in einem Bunker nicht nur Schutz vor einem Luftangriff, sondern auch einen Übergang zur Welt zwischen Leben und Tod.

The Long Journey Home, dessen Steam-Version aktuell 29,99 Euro kostet, bietet euch etwas Abwechslung in Roguelite-RPG-Form. Auch für State of Mind, ein futuristischer Thriller über Transhumanismus, müsstet ihr bei Steam aktuell 29,99 Euro hinlegen.

Und das war es immer noch nicht. The Night of the Rabbit erwartet euch in diesem Bundle ebenso wie Anna’s Quest, A Year of Rain, The Dark Eye, A New Beginning, The Whispered World, 1954 Alcatraz, Fire: Unghs Quest und die beiden Blackguards-Games.

Übrigens, das ist ja auch eine Erwähnung wert. Mit dem Kauf unterstützt ihr bei Humble wie immer auch eine Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl, einschließlich der Wohltätigkeitsorganisation des Monats: Girls Who Code! Alles für 10,86 Euro*. Happy Birthday, Daedalic!

Bildmaterial: Daedalic Entertainment